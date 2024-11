Benjamin Netanyahu anuncia cessar-fogo com Hezbollah no Líbano a partir desta quarta (27)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou um acordo de cessar-fogo com o Hezbollah no Líbano. A trégua começa a valer a partir de amanhã (27). O anúncio ocorreu após uma reunião com integrantes do Gabinete de Segurança de Israel. Os Estados Unidos propuseram um cessar-fogo de 60 dias, mas Israel optou por um prazo indefinido. O acordo estabelece limites para as tropas dos dois lados e prevê a retirada israelense da fronteira libanesa.