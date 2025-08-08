Benjamin Netanyahu diz que Israel pretende controlar toda a Faixa de Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta quinta-feira (07) que Israel pretende controlar toda a Faixa de Gaza. Mais de 1 milhão de pessoas teriam que desocupar o território e permanecer em alojamentos temporários. A proposta é em até cinco meses realizar a transição para um governo civil árabe. Segundo a imprensa israelense, os governos do Egito, do Catar e da Turquia estão pressionando as lideranças do Hamas para voltarem à mesa de negociação, mas Netanyahu estaria convicto de que o caminho da diplomacia não trouxe os reféns de volta e que é hora de derrotar o grupo terrorista.



