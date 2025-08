Benjamin Netanyahu vai apresentar plano de ocupação completa da Faixa de Gaza

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu marcou para esta quinta-feira (7) a reunião que vai definir os rumos da guerra contra os terroristas do Hamas e vai apresentar aos ministros um plano de ocupação completa da Faixa de Gaza. Segundo a imprensa israelense, o primeiro passo seria a ocupação da cidade de Gaza, onde vivem cerca de um milhão de pessoas, metade da população do território. Os moradores receberiam ordem de retirada com antecedência e novos centros de distribuição de ajuda seriam abertos com apoio do governo americano, para atender os civis deslocados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!