Beto Simonetti toma posse para o segundo mandato como presidente da OAB

Beto Simonetti tomou posse para o segundo mandato à frente da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele comandará a OAB até 2028. Simonetti é o primeiro líder da entidade a ser reeleito desde a redemocratização do país. Também foram empossados a diretoria e os 81 conselheiros federais da OAB. A cerimônia contou com a presença do presidente Lula, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e o advogado-geral da União, Jorge Messias.



