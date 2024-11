Biden e Xi Jinping se encontram no Peru antes de viajarem para a reunião do G20, no RJ

A eleição de Donald Trump foi destaque no encontro entre os presidentes das duas maiores economias do planeta. Joe Biden, dos Estados Unidos, e Xi Jinping, da China, fizeram a última reunião bilateral no Peru, logo após o encerramento do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. A aliança, criada em 1989, promove o livre comércio entre 21 países. O presidente chinês fez um alerta para o aumento do protecionismo na economia mundial. Ele e Biden virão ao Brasil para participar da reunião do G20, no Rio de Janeiro.