Bilhete deixado em carro leva polícia de SP a quadrilha especializada na receptação de veículos

Cinco integrantes de uma quadrilha especializada na receptação de veículos utilitários roubados foram presas em São Paulo. A polícia chegou até eles após encontrar um bilhete com nomes e telefones em um dos carros recuperados. Segundo a polícia, essa é a área de desmanche da maior quadrilha de receptação de veículos utilitários roubados da capital paulista. Depois que as peças eram retiradas, as partes sem valor comercial ou que poderiam identificar o veículo eram queimadas. De acordo com a polícia, o grupo desmanchava, em média, três veículos por semana. 18 pessoas foram identificadas e cinco presas. Entre elas, Thauan de Oliveira Isidoro, de 28 anos, o homem apontado como chefe da quadrilha.



