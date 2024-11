Black Friday: saiba como se proteger de golpes e falsos anúncios durante o mês de promoções

Faltam três semanas para a Black Friday, uma das datas mais aguardadas pelo comércio, na última sexta (29) de novembro. As promoções antecipadas já começaram, mas é preciso ficar atento. Os criminosos aproveitam o período para enganar os clientes com falsos anúncios de produtos que não existem. Os estelionatários usam principalmente as redes sociais para atrair consumidores que buscam descontos.