Bolivianos vão às urnas em meio à crise econômica e com perspectivas de mudanças na Presidência

Os bolivianos enfrentam uma grave crise econômica e vão às urnas, neste domingo (17), com perspectiva de mudanças nas eleições presidenciais. As pesquisas mostram que dois candidatos da direita lideram as intenções de voto, após 20 anos de domínio dos partidos de esquerda. Evo Morales governou entre 2006 e 2019, mas está fora da disputa. Com problemas na justiça, não conseguiu o registro do novo partido que criou para disputar a eleição. Evo não quis dar apoio a outros candidatos e estimula os eleitores a anular o voto.



