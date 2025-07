No mercado financeiro, a Bolsa de Valores bateu um novo recorde nesta sexta-feira (4). Com alta de 0,24%, o índice Ibovespa encerrou o dia acima dos 141 mil pontos. Após dois dias em queda, o dólar voltou a subir: elevação de 0,36%, cotado a R$ 5,42.



