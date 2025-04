Bolsas de valores e cotações do petróleo caem em consequência das tarifas anunciadas por Trump

O anúncio de novas tarifas comerciais pelo presidente dos EUA, Donald Trump, provocou uma onda de pânico nos mercados globais pelo segundo dia consecutivo, com quedas expressivas nas bolsas de valores e no preço de commodities como petróleo e cobre. A China confirmou retaliações, intensificando o temor de uma guerra comercial. As bolsas asiáticas fecharam no vermelho, com o Japão registrando queda de 2,75%, enquanto na Europa os índices tiveram o pior desempenho semanal do ano, com Paris recuando 4,26% e Milão despencando 6,53%. Nos EUA, os principais índices registraram as maiores perdas desde a pandemia. O petróleo chegou a cair 8%, refletindo o medo de uma desaceleração econômica global.



