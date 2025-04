Bolsonaro demonstra boa evolução clínica, sem dor ou imprevistos, diz boletim médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado sem previsão de alta e com restrição alimentar total. De acordo com o boletim médico divulgado nesta sexta-feira (18), Bolsonaro demonstrou boa evolução clínica, sem dor ou imprevistos. Ele continua em jejum oral, sendo alimentado por uma sonda, e fez caminhadas pelo hospital, como parte do tratamento de recuperação. As visitas ainda estão restritas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!