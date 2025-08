Bolsonaro não pode ter acesso ao telefone celular e às redes sociais, segundo decisão de Moraes

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, pela prisão domiciliar de Jair Bolsonaro prevê uma série de restrições ao ex-presidente. Entre elas, Bolsonaro não pode ter acesso a telefone celular e a redes sociais. Em sua decisão, Moraes justificou a conversão das medidas restritivas para a prisão domiciliar.



