Bolsonaro passa mal e é levado de helicóptero para UTI no RN

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado no rio grande do norte depois passar mal durante uma visita ao interior do estado. Ele precisou ser resgatado de helicóptero. Bolsonaro deu entrada no hospital sentindo fortes dores abdominais e foi levado para uma sala de estabilização. Ele foi medicado com analgésicos. O quadro melhorou e o ex-presidente saiu do hospital consciente e caminhando. A condição não era considerada grave, mas houve a necessidade do uso do helicóptero do governo do estado. Segundo os médicos, Bolsonaro chegou com quadro de distensão abdominal e dor e tem relação com o atentado que sofreu em 2018.



