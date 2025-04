Bolsonaro recebe alta da UTI nesta quarta (30)

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta da UTI nesta quarta-feira (30). Ele está internado em um hospital particular em Brasília, onde passou por cirurgia para desobstrução do intestino. Bolsonaro está clinicamente estável, sem dores ou febre e com pressão arterial controlada. O ex-presidente vai começar também uma dieta líquida. Ele está fazendo fisioterapia e recebendo medidas de prevenção contra trombose.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!