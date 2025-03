Bombardeios russos deixam pelo menos 25 mortos em regiões da Ucrânia

Bombardeios russos deixaram pelo menos 25 mortos em várias regiões da Ucrânia . Um ataque na região de Donetsk resultou em 11 mortes. Em Kharkiv e Odessa, casas e prédios foram destruídos. Parte do país ficou sem eletricidade devido aos ataques. O presidente Volodymyr Zelensky reafirmou o compromisso da Ucrânia em ter um diálogo construtivo com os Estados Unidos. Acompanhe.



