Bombardeios sírios e russos contra posições rebeldes matam ao menos 20 pessoas perto de Homs

Pelo menos 20 pessoas morreram em bombardeios russos e sírios contra posições rebeldes perto de Homs, terceira maior cidade da Síria. Os rebeldes buscam controlar a cidade, que fica localizada a 150 quilômetros de Damasco. Após conquistar Hama, rebeldes derrubaram uma estátua do pai de Bashar al-Assad, que governou o país por quase três décadas. Desde o início da ofensiva atual, cerca de 400 mil pessoas foram forçadas a deixar suas casas. Líbano e Jordânia fecharam as fronteiras com a Síria.