Bombeiros controlam incêndios florestais perto de Jerusalém após mais de 30 horas

Depois de mais de 30 horas, bombeiros conseguiram controlar os incêndios florestais perto de Jerusalém. As estradas que estavam interditadas por causa do fogo foram reabertas. Mais de 100 equipes do Corpo de Bombeiros ainda trabalham para evitar o aparecimento de novos focos de incêndio. Aeronaves também ajudam no controle. A polícia investiga a origem dos incêndios e já prendeu 18 suspeitos.



