Bombeiros iniciam resgate de funcionários ilhados em concessionária em Guarulhos (SP)

Em Guarulhos, na Grande SP, os funcionários que estavam dentro da concessionária que ficou alagada começam a ser resgatados pelos bombeiros. No momento, a água já está mais baixa. Com a chuva que caiu à tarde, o local ficou totalmente alagado, com carros boiando e muitos veículos submersos. Cerca de 20 pessoas ficaram ilhadas e dez já foram resgatadas. Entre elas, uma mulher grávida. As pessoas que ainda estão lá dentro estão em situação segura, monitoradas pelos bombeiros, que fizeram toda a operação de resgate.