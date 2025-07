Bombeiros trabalham para conter incêndio florestal na Espanha

Bombeiros trabalham na Espanha para conter um incêndio florestal a 100 quilômetros da capital Madri. Uma densa nuvem de fumaça se formou na região. As autoridades estimam que uma área equivalente a 700 campos de futebol foi consumida pelas chamas. Um centro esportivo foi preparado para abrigar os moradores tiveram que abandonar as casas.



