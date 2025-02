Botafogo contrata atacante Nathan Fernandes, de 19 anos, que estava no Grêmio

O Botafogo contratou o jovem atacante Nathan Fernandes, de 19 anos, que estava no Grêmio. O negócio pode chegar a quase R$ 60 milhões. Já o Grêmio anunciou um pacotão de reforços para a defesa, que contará com o zagueiro Wagner Leonardo e os laterais-esquerdo Lucas Esteves e Luan Cândido.



