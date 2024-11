Botafogo e Atlético-MG se enfrentam na final da Copa Libertadores neste sábado (30)

Depois da vitória sobre o Palmeiras, o Botafogo agora se concentra na final da Copa Libertadores contra o Atlético Mineiro. A partida acontece em Buenos Aires, na Argentina, neste sábado (30). O jogo será disputado no maior estádio da América do Sul: o Monumental de Núñez, do River Plate. Segundo a Conmebol, mais de 60 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. O Atlético Mineiro busca o segundo título da Libertadores. Já o Botafogo sonha com a primeira taça do torneio continental.