Botafogo e Flamengo acertam os primeiros reforços para a Copa do Mundo de Clubes

A janela de transferências no futebol está aberta e é a chance para os clubes brasileiros comprarem e venderem jogadores. Os times do Rio de Janeiro são os que mais estão se mexendo. O Botafogo saiu na frente e apresentou dois jogadores: o zagueiro Kaio Pantaleão e a jovem promessa argentina, Álvaro Montoro. O Flamengo também investiu nesta janela e contratou Jorginho, que estava no Arsenal, da Inglaterra.



