Botafogo e Flamengo apresentam reforços nesta sexta (25)

Dois times cariocas apresentaram reforços nesta sexta (25). O volante Danilo chegou ao Botafogo. Ele foi apresentado ao mesmo tempo do lançamento da nova camisa preta do time carioca. No Flamengo, o espanhol Saúl é mais um estrangeiro para o meio campo. O jogador, de 30 anos, vai usar a camisa número 8, que era de Gerson, vendido para o Zenit da Rússia.



