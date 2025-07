Botafogo surpreende ao anunciar demissão do técnico Renato Paiva durante a madrugada

O Botafogo anunciou, na madrugada desta segunda (30), a demissão do técnico Renato Paiva. A decisão surpreendeu, ainda mais depois que o time saiu em primeiro na fase de grupos do Mundial de Clubes, ganhando até do Paris Saint-Germain. O português estava no cargo desde fevereiro e nem sonhava com a saída. Saiba mais na reportagem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!