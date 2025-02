Brasil bate recorde de consumo de energia elétrica na semana devido às altas temperaturas

O Brasil bateu o recorde de consumo de energia elétrica, nesta semana, em virtude das altas temperaturas. Dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico mostram que o consumo em janeiro cresceu 2,2% em comparação a janeiro do ano passado. No estado de São Paulo, o aumento foi ainda maior: 2,8%. O uso de mais energia reflete diretamente na conta de luz.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!