Brasil cria mais de 257 mil vagas com carteira assinada em abril, o melhor desempenho para o mês

O Brasil criou mais de 257 mil vagas - com carteira assinada - em abril. É o melhor desempenho para o mês desde o início da série histórica, em 2020. Neste ano, o saldo de vagas formais geradas é de quase 1 milhão. O setor de Serviços liderou a criação das vagas, em abril, seguido pelo comércio. Os dados do Caged foram divulgados, nesta quarta-feira (28), pelo Ministério do Trabalho e Emprego.



