O Brasil já soma 95 troféus no festival Cannes Lions - a maior premiação da publicidade mundial. Só nesta quinta-feira (19) foram mais 21 leões, incluindo quatro de ouro e uma nova geração já está de olho nos prêmios dos próximos anos. O cachorro mais querido do Brasil também faz sucesso em Cannes. O caramelo virou case internacional e rendeu ouro para a Agência Almap, de São Paulo. Cannes também é um lugar de oportunidades para quem está começando. Os "Young Lions" são jovens até 30 anos, selecionados em competições nacionais, que disputam um desafio de criatividade intenso - e em tempo recorde.



