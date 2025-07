O Brasil recebeu um número recorde de turistas durante o primeiro semestre deste ano. O crescimento foi de quase 50%. O dinheiro dos turistas movimenta a economia. A malha aérea também teve crescimento. 16%, até agora. Um país com tantos atrativos pode lucrar ainda mais com a vinda de turistas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!