Brasil registra mais de 18 mil casos de violência no trabalho neste ano

Mais de 18 mil casos de violência no trabalho foram registrados no Brasil neste ano. Um dos crimes mais recentes aconteceu no Rio Grande do Sul, com tortura física e psicológica; a maioria envolve o estado, além de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nesta semana, sócios de nove empresas foram condenados a pagar R$ 3 milhões em indenização por danos morais, após 210 trabalhadores serem resgatados de condições análogas à escravidão em vinícolas de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha.



