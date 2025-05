Brasil registra mais de 20 tentativas de golpes a cada minuto; IA tem ajudado criminosos

Quadrilhas especializadas têm aperfeiçoado as fraudes online com a ajuda da inteligência artificial. No Brasil, acontecem cerca de 26 tentativas de golpe a cada minuto. Por dia, são quase 40 mil tentativas. A tecnologia acessível aos brasileiros virou uma possibilidade a mais para os estelionatários. A maior parte acontece no sudeste.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!