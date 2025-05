Brasil registra mais de 2,4 milhões de vendas informais de veículos em 2024

A prática de vender carros sem registrar a transferência no Detran tem deixado milhares de brasileiros em situação de risco. Em 2024, mais de 2,4 milhões de negócios irregulares desse tipo foram feitos no país. O metalúrgico Jefferson Rodrigues Henrique vendeu seu carro informalmente a um vizinho, que repassou o veículo sem regularização. Ele acumulou 14 multas no valor de R$ 2,5 mil em seu nome e agora teme responder criminalmente se o automóvel se envolver em acidentes graves. Especialistas alertam que, enquanto o documento não for transferido, o antigo dono continua legalmente responsável por infrações, danos e até crimes cometidos com o veículo.



