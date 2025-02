Brasil registra queda no número de assassinatos em 2024

O Brasil registrou uma queda de 6% no número de assassinatos em 2024, segundo levantamento divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Apesar da redução, a média foi de 104 casos diários. O estado da Bahia lidera os índices de assassinatos com mais de 4 mil mortes no ano. O homicídio doloso registrou mais de 35 mil ocorrências. Um especialista aponta que a queda é consequência da maior presença do poder público em algumas regiões.