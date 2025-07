Brasil registra um caso de estelionato a cada 16 segundos

A cada 16 segundos, um brasileiro é vítima de estelionato. Nos últimos cinco anos, quase dois milhões de pessoas sofreram com esse crime. Neste episódio, você vai conhecer o caso de um engenheiro que foi enganado e perdeu R$ 750 mil. Ele caiu em um golpe sofisticado onde criminosos se passaram por atendentes de uma central telefônica para acessar seus dados bancários e fazer compras em lojas de luxo. O estelionato tem crescido no Brasil e se transformado, migrando de roubos tradicionais para fraudes digitais, que em 2024 causaram um prejuízo de mais de R$ 12 bilhões.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!