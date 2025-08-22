Brasil se torna um dos destinos mais atrativos para os festivais de música

O Brasil tem se tornado um destino cada vez mais atrativo para os festivais de música. Só no ano passado, quase 3 mil artistas se apresentaram por aqui. Entre eles, muitos estrangeiros. Além do impacto cultural, os shows movimentam o turismo e a economia, com a geração de empregos e consumo de alimentos e bebidas.



