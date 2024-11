Brasil tem saldo negativo de quase 6 bilhões de dólares nas contas externas em outubro

Em outubro, o Brasil teve um saldo negativo de quase 6 bilhões de dólares nas contas externas. É o maior déficit para o mês em cinco anos. As contas externas registram todas as transações financeiras do Brasil com o mundo. Já a balança comercial, que calcula a diferença entre importações e exportações, registrou um saldo positivo de quase 3,5 bilhões dólares no mês. Os dados são do Banco Central.