Brasil terá aço e alumínio taxado em 50% pelos EUA a partir de quarta (4)

Os Estados Unidos ainda aguardam uma contraproposta dos parceiros comerciais que vão pagar tarifas de 50% sobre o aço e o alumínio, como é o caso do Brasil. A medida entra em vigor nesta quarta-feira (04). O presidente Donald Trump tem anunciado tarifas sobre produtos importados para proteger a indústria americana, mas chegou a reduzir ou até mesmo a suspender as taxas, a pedido de parceiros comerciais. Hoje (02), a secretária de imprensa da Casa Branca afirmou que Trump deve conversar em breve com o presidente chinês, Xi Jinping.



