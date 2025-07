Brasil terá comitê com empresários para acompanhar a crise com os EUA, diz Lula em entrevista

O Brasil vai criar um comitê com empresários para acompanhar a crise diplomática e econômica com os Estados Unidos. À Christina Lemos, Lula também destacou os programas sociais que ainda serão implementados pelo governo. Confira a segunda parte da entrevista exclusiva.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!