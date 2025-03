Brasil terminou 2024 com mais de 400 mil processos de crimes de trânsito sem julgamento

O Brasil encerrou o último ano com mais de 400 mil processos de crimes de trânsito sem julgamento. Um levantamento exclusivo do Jornal da Record mostra que as vítimas e familiares costumam esperar cerca de dois anos e meio por uma resposta da Justiça.



