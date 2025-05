Brasil tira 24 milhões de pessoas do mapa da fome nos últimos dois anos

Nos últimos dois anos, o Brasil tirou do Mapa da Fome 24 milhões de pessoas. O objetivo do governo federal é que até o final de 2026, a pobreza e a extrema pobreza caiam aos menores níveis da história. O governo investe em média, quase R$ 14 bilhões por mês no programa Bolsa Família. Mesmo com o benefício, o país voltou ao mapa da fome, entre 2019 e 2021, segundo relatório publicado pela Organização das Nações Unidas. Cenário que começou a mudar novamente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!