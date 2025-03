Brasileira é presa em aeroporto na França por tráfico internacional de drogas

Uma brasileira foi presa em um aeroporto da França por tráfico internacional de drogas. Ela saiu do Pará com uma amiga, que está desaparecida. A família não tem notícias há 15 dias. Ana Paula Silva viajava com frequência para o exterior e morava com Suellen Cristina, que foi convencida a viajar com a amiga dias antes do Carnaval. Segundo os parentes de Suellen, as duas saíram de Belém e, de avião, foram até sÃo Paulo. A mãe de Suellen registrou um boletim de ocorrência por causa do desaparecimento. A Polícia Civil do Pará investiga o caso em cooperação com autoridades estrangeiras.



