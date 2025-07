Brasileira que morreu em vulcão na Indonésia é homenageada em Niterói (RJ)

Juliana Marins, que morreu em um vulcão na Indonésia, foi homenageada nesta terça-feira (8) em Niterói (RJ), cidade onde ela morava. Uma trilha e um mirante na praia que a publicitária frequentava agora levam o nome dela. A iniciativa da prefeitura de Niterói reuniu parentes e amigos da publicitária, de 26 anos, que morreu ao cair na trilha do vulcão Rinjani. Na Indonésia, as equipes de resgate que atuam no parque Rinjani passaram por um treinamento intensivo de resgate vertical, com o objetivo de aprimorar as habilidades técnicas neste tipo de terreno.



