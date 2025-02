Brasileirão 2025 terá desfile de craques internacionais e jogos exclusivos na tela da RECORD

O Brasileirão 2025 vai ser um desfile de craques internacionais e jogos exclusivos na tela da RECORD. A volta de Neymar marca o retorno ao país de uma geração internacional e vencedora. Tem o holandês Memphis Depay no Corinthians, os brasileiros Oscar e Lucas no São Paulo. Estevão e Paulinho formam uma grande dupla de ataque palmeirense. O acordo com os clubes da Liga Forte União prevê a transmissão de 38 jogos, com exclusividade na TV aberta.