Brasileirão: Inter confia em Roger Machado para superar tabu de 46 anos

A partir deste final de semana, a RECORD também vai transmitir o Campeonato Brasileiro. O Internacional é um dos favoritos ao título, mas amarga um enorme jejum. Para voltar a vencer, o Inter acredita no trabalho do técnico Roger Machado. Em 2024, ele fez a melhor campanha do segundo turno do Brasileirão e foi campeão gaúcho neste mês.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!