Brasileirão na RECORD: Ceará, Mirassol e Sport confirmam acesso à série A do campeonato

A última rodada da série B do Campeonato Brasileiro teve muita emoção. Mais três times foram confirmados na série A de 2025: Ceará, Mirassol e Sport. Quatro clubes disputavam três vagas. A competição vai voltar à tela da RECORD para a transmissão de 38 jogos. Cerca de 108 emissoras próprias e afiliadas de todo o país vão transmitir o Campeonato Brasileiro a partir do próximo ano com exclusividade na TV aberta.