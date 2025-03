Brasileirão terá comitê com estrangeiros para avaliar trabalho dos árbitros

A Confederação Brasileira de Futebol se reuniu com os 20 clubes da série A para definir o regulamento da competição, que também terá transmissão da RECORD. Entre as principais medidas está a criação de um comitê com estrangeiros para avaliar o trabalho dos árbitros e diminuir o número de erros. Também esteve na pauta a possível implementação do fair play financeiro, que obriga os times a pagarem dívidas com outras equipes. Confira.



