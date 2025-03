Brasileiro atacado com soco inglês em Portugal tem queixo partido ao meio; suspeita é de xenofobia

Um empresário do Rio de Janeiro teve o queixo partido ao meio com um soco inglês em uma das ruas mais famosas de Lisboa, em Portugal. O ataque na capital portuguesa aconteceu quando os agressores descobriram que ele é brasileiro. O empresário teve duas fraturas no queixo e precisou colocar placas de titânio no rosto. Depois de uma semana no hospital, ele ainda não consegue mastigar direito.



