Brasileiro é preso na Indonésia acusado de entrar com droga no país

Um brasileiro foi preso na Indonésia, acusado de entrar com droga no país. Ele pode ser condenado à pena de morte. O homem de 25 anos não teve a identidade revelada. A agência de narcóticos da Indonésia declarou nesta quinta-feira (24) que ele admitiu que entregaria os pacotes a uma pessoa na ilha turística de Bali.



