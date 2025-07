BRICS: medidas de segurança do espaço aéreo permanecerão até que os chefes de Estado deixem o RJ

A décima sétima cúpula do BRICS terminou nesta segunda-feira (7), mas as medidas de segurança do espaço aéreo prosseguem até amanhã (8), quando os chefes de Estado deixarão o Rio de Janeiro. Desde sexta-feira (4), dois aviões e um helicóptero foram interceptados, e 81 drones detectados pela Aeronáutica, próximos à zona restrita. Para ganhar tempo e evitar pausas na vigilância, caças da FAB foram abastecidos no ar, em pleno voo. Na tarde de ontem (6), uma aeronave especial decolou da base aérea do Galeão para fornecer combustível aos dois aviões. A medida foi adotada para que os caças não precisassem pousar e a defesa do espaço aéreo não fosse afetada.



