Cabrini: ataques do Irã atingem prédio residencial em Israel e deixam quatro mortos

Antes do cessar-fogo, bombardeios do Irã atingiram um prédio residencial no sul de Israel. Os moradores tentaram se abrigar, mas o ataque foi tão violento que as vítimas não tiveram como escapar. Quatro pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas. O enviado especial da RECORD, Roberto Cabrini, registrou as consequências dos bombardeios.



