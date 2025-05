CAC reage a assalto e mata dois criminosos na zona sul de SP

Um homem reagiu a um assalto na zona sul de São Paulo e matou os dois criminosos. Os suspeitos mortos eram investigados por participar do roubo que acabou na morte do delegado Josenildo Belarmino de Moura Júnior em janeiro deste ano. Segundo o depoimento da vítima, os criminosos agiram com violência e pegaram três celulares. Em uma das ameaças, a arma de um dos criminosos disparou, nisso homem que é CAC, reagiu e matou os dois criminosos. Eles foram identificados como Kauã Heleno Lima da Cunha e Vitor Junio da Silva Xavier Vieira. A vítima do assalto também deve responder por porte ilegal de arma. Segundo o boletim de ocorrência, ele não seguiu as determinações da guia de trânsito para o uso do armamento.



